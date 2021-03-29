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Самый богатый бизнесмен Чехии погиб при крушении вертолёта на Аляске

Жертвами катастрофы стали пять человек, один счастливчик выжил.

29 марта 2021, 06:25
<p>Фото © Тwitter / <a href="https://twitter.com/wealth/status/826006655523491841/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bloomberg Wealth</a></p>

Фото © Тwitter / Bloomberg Wealth

При крушении вертолёта на Аляске погиб самый богатый бизнесмен Чехии — 56-летний миллиардер Петр Келлнер. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, обломки упавшего вертолёта обнаружили в минувшую субботу, 27 марта, недалеко от ледника Кник. Сообщается, что на борту вместе с миллиардером находилось ещё пять человек. В результате крушения выжил только один.

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Пока о причине авиакатастрофы не сообщается. Расследование происшествия продолжается.

Добавим, что, согласно рейтингу Forbes, главный акционер PPF Group N.V. Петр Келлнер входил в топ-100 богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 17 с половиной миллиардов долларов.

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А ранее Лайф писал, что один человек погиб при падении вертолёта в залив под Калининградом. На борту находилось трое сотрудников областного ГУ МЧС РФ. Командир и второй пилот выжили, их доставили в больницу. По факту крушения вертолёта Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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