Самый богатый бизнесмен Чехии погиб при крушении вертолёта на Аляске
Жертвами катастрофы стали пять человек, один счастливчик выжил.
Фото © Тwitter / Bloomberg Wealth
При крушении вертолёта на Аляске погиб самый богатый бизнесмен Чехии — 56-летний миллиардер Петр Келлнер. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, обломки упавшего вертолёта обнаружили в минувшую субботу, 27 марта, недалеко от ледника Кник. Сообщается, что на борту вместе с миллиардером находилось ещё пять человек. В результате крушения выжил только один.
Пока о причине авиакатастрофы не сообщается. Расследование происшествия продолжается.
Добавим, что, согласно рейтингу Forbes, главный акционер PPF Group N.V. Петр Келлнер входил в топ-100 богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 17 с половиной миллиардов долларов.
А ранее Лайф писал, что один человек погиб при падении вертолёта в залив под Калининградом. На борту находилось трое сотрудников областного ГУ МЧС РФ. Командир и второй пилот выжили, их доставили в больницу. По факту крушения вертолёта Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.
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