Столбы пламени и чёрный дым: масштабный пожар на нефтезаводе в Индонезии сняли с коптера
В результате происшествия пострадало 28 человек.
Скриншот © LIFE
Столбы пламени и чёрный дым: масштабный пожар на нефтезаводе в Индонезии сняли с коптера. Видео © Twitter / yodahsih•~•
Масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в населённом пункте Балонган в Индонезии сняли с коптера. На кадрах видно, что пламя бушует на огромной территории, столбы огня поднимаются высоко вверх. Кроме того, в небо уходит огромный поток плотного чёрного дыма.
По данным местных СМИ, в результате ЧП пострадало 28 человек. Пятеро из них получили сильные ожоги и находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее Лайф рассказывал, что в Индонезии террорист устроил взрыв во время воскресной службы в церкви. Несмотря на мощь ударной волны, погиб только сам злоумышленник.
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