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Столбы пламени и чёрный дым: масштабный пожар на нефтезаводе в Индонезии сняли с коптера

В результате происшествия пострадало 28 человек.

29 марта 2021, 06:34

Скриншот © LIFE

Столбы пламени и чёрный дым: масштабный пожар на нефтезаводе в Индонезии сняли с коптера. Видео © Twitter / yodahsih•~•

Масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в населённом пункте Балонган в Индонезии сняли с коптера. На кадрах видно, что пламя бушует на огромной территории, столбы огня поднимаются высоко вверх. Кроме того, в небо уходит огромный поток плотного чёрного дыма.

В Индонезии прогремел мощный взрыв на огромном нефтехранилище — видео

В Индонезии прогремел мощный взрыв на огромном нефтехранилище — видео

По данным местных СМИ, в результате ЧП пострадало 28 человек. Пятеро из них получили сильные ожоги и находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее Лайф рассказывал, что в Индонезии террорист устроил взрыв во время воскресной службы в церкви. Несмотря на мощь ударной волны, погиб только сам злоумышленник.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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