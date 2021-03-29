ФСБ задержала группировку, продававшую иностранцам поддельные медсправки для въезда в РФ

Задержание группировки, торговавшей поддельными документами для въезда в Россию. Видео © ЦОС ФСБ РФ

В Новосибирской области сотрудники пограничной службы ФСБ задержали группировку, участники которой незаконно изготавливали и продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов", — приводит текст сообщения ТАСС.

При задержании силовики изъяли более одной тысячи бланков справок ПЦР и 400 заполненных справок-приглашений, а также денежные средства в виде российской и иностранной валюты на общую сумму более трёх миллионов рублей. Также была обнаружена и изъята клиентская база иностранных граждан, планировавших приобрести подложные документы.

Возбуждены уголовные дела по статье "Организация незаконной миграции".

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