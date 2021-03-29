"Настоящая атака!" Депутат Госдумы пожаловался на гей-пропаганду в Instagram

Депутат Госдумы Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Instagram-аккаунт Dolce & Gabbana на предмет нарушения статьи КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних".

По словам парламентария, контент, размещённый в указанном аккаунте, пропагандирует нетрадиционные отношения, особенно среди подростков, поэтому страница должна быть немедленно заблокирована.

"Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово "агрессия", — сообщил Выборный в беседе с "Известиями".

При этом депутат заявил, что Россия не "травит" и не преследует гомосексуалистов, а хочет только установить заслон "для информационной атаки против российских ценностей".

А ранее на Украине разгорелся скандал из-за шведской ЛГБТ-книги. Она представляет собой пособие для подростков об однополом сексе. В книге даже есть строчки о том, как следует разрабатывать анус.

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