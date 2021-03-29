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"Настоящая атака!" Депутат Госдумы пожаловался на гей-пропаганду в Instagram

Нарушены конституционные ценности россиян, уверен парламентарий.

29 марта 2021, 07:47
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Депутат Госдумы Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Instagram-аккаунт Dolce & Gabbana на предмет нарушения статьи КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних".

По словам парламентария, контент, размещённый в указанном аккаунте, пропагандирует нетрадиционные отношения, особенно среди подростков, поэтому страница должна быть немедленно заблокирована.

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"Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово "агрессия", — сообщил Выборный в беседе с "Известиями".

При этом депутат заявил, что Россия не "травит" и не преследует гомосексуалистов, а хочет только установить заслон "для информационной атаки против российских ценностей".

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А ранее на Украине разгорелся скандал из-за шведской ЛГБТ-книги. Она представляет собой пособие для подростков об однополом сексе. В книге даже есть строчки о том, как следует разрабатывать анус.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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