"Настоящая атака!" Депутат Госдумы пожаловался на гей-пропаганду в Instagram
Нарушены конституционные ценности россиян, уверен парламентарий.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Депутат Госдумы Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Instagram-аккаунт Dolce & Gabbana на предмет нарушения статьи КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних".
По словам парламентария, контент, размещённый в указанном аккаунте, пропагандирует нетрадиционные отношения, особенно среди подростков, поэтому страница должна быть немедленно заблокирована.
"Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово "агрессия", — сообщил Выборный в беседе с "Известиями".
При этом депутат заявил, что Россия не "травит" и не преследует гомосексуалистов, а хочет только установить заслон "для информационной атаки против российских ценностей".
А ранее на Украине разгорелся скандал из-за шведской ЛГБТ-книги. Она представляет собой пособие для подростков об однополом сексе. В книге даже есть строчки о том, как следует разрабатывать анус.
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