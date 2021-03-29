"Голову на колени! Сгруппируйтесь!" Появилось видео из салона самолёта, совершившего аварийную посадку в Краснодаре

Одна из пассажирок самолёта из Москвы, который накануне совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за неисправного механизма закрылок, опубликовала видео, снятое на борту. На записи слышно, как стюардессы просят пассажиров сгруппироваться.

Как рассказала пассажирка, после объявления аварийной посадки самолёт кружил над городом ещё около часа, чтобы выжечь топливо, а "на лицах людей был страх". По её словам, в определённый момент удалось дозвониться до родственников, которые ждали в аэропорту. Те рассказали, что в воздушную гавань прибыли пожарные, МЧС, скорая помощь. К счастью, всё закончилось благополучно.