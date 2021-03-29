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"Голову на колени! Сгруппируйтесь!" Появилось видео из салона самолёта, совершившего аварийную посадку в Краснодаре

Когда борт приземлился, пассажиры зааплодировали.

29 марта 2021, 07:43

Скриншот © LIFE

Аварийная посадка самолёта в Краснодаре. Видео © Instagram / almazmari

Одна из пассажирок самолёта из Москвы, который накануне совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за неисправного механизма закрылок, опубликовала видео, снятое на борту. На записи слышно, как стюардессы просят пассажиров сгруппироваться.

"Голову на колени! Сгруппируйтесь!" — скандируют бортпроводницы на двух языках, пока самолёт совершает манёвр.

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Как рассказала пассажирка, после объявления аварийной посадки самолёт кружил над городом ещё около часа, чтобы выжечь топливо, а "на лицах людей был страх". По её словам, в определённый момент удалось дозвониться до родственников, которые ждали в аэропорту. Те рассказали, что в воздушную гавань прибыли пожарные, МЧС, скорая помощь. К счастью, всё закончилось благополучно.

Ранее Лайф рассказывал, что самый богатый бизнесмен Чехии погиб при крушении вертолёта на Аляске. Жертвами катастрофы стали пять человек, один счастливчик выжил.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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