"Голову на колени! Сгруппируйтесь!" Появилось видео из салона самолёта, совершившего аварийную посадку в Краснодаре
Когда борт приземлился, пассажиры зааплодировали.
Скриншот © LIFE
Аварийная посадка самолёта в Краснодаре. Видео © Instagram / almazmari
Одна из пассажирок самолёта из Москвы, который накануне совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за неисправного механизма закрылок, опубликовала видео, снятое на борту. На записи слышно, как стюардессы просят пассажиров сгруппироваться.
"Голову на колени! Сгруппируйтесь!" — скандируют бортпроводницы на двух языках, пока самолёт совершает манёвр.
Как рассказала пассажирка, после объявления аварийной посадки самолёт кружил над городом ещё около часа, чтобы выжечь топливо, а "на лицах людей был страх". По её словам, в определённый момент удалось дозвониться до родственников, которые ждали в аэропорту. Те рассказали, что в воздушную гавань прибыли пожарные, МЧС, скорая помощь. К счастью, всё закончилось благополучно.
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