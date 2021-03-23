В ОНФ предложили устанавливать камеры наблюдения у мемориалов с Вечным огнём

Чтобы защитить мемориалы с Вечным огнём от вандализма, следует рядом с ними установить камеры видеонаблюдения. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева.

"Общероссийский народный фронт очень волнует проблема вандализма в отношении мемориалов, на которых горит Вечный огонь. Нужны особые меры. Наверное, где-то нужны видеокамеры. Мы предлагаем их установить для того, чтобы сделать вот такую преграду вандалам", — отметила Цунаева.

Добавим, что в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как в России, так и в других странах. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Тольятти ранее трое подростков льдом затушили Вечный огонь в парке Победы, а в Красном Селе дети потушили огонь снегом на мемориале "Братская могила советских воинов".

Авторы