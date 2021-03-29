"Вызывает аллергию и болезни": Биолог рассказал, для кого особенно опасна плесень

Существуют виды плесени, которые являются безопасными для человека. Их используют в пищевой промышленности, однако во многом плесень является патогеном и обладает болезнетворными свойствами. Об этом рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

"Бывают случаи, когда организм не очень здоров, тогда он может заболеть, потому что целый ряд грибов могут быть патогенными, болезнетворными для человека", — приводит его слова "Радио Sputnik".

Особенно неприятна встреча с плесенью может быть для людей в послеоперационный период, пожилых и пациентов с серьёзными хроническими заболеваниями, уточнил биолог.

Ещё одним свойством плесени специалист назвал выделяемые ею токсичные вещества, которые могут вызвать отравление и осложнения на почки и печень. Кроме того, споры плесени способны вызывать аллергию и усугублять хронические заболевания.

"Сама по себе спора — это маленькая органическая частица. Попадая на слизистую оболочку, на кожные покровы, она может вызывать аллергическую реакцию", — объяснил Дьяков.

Однако он отметил важную роль бактерий самого человека, которые выступают как конкуренты грибной и прочей патогенной флоры.

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