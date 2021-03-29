В Кремле прокомментировали решение Пашиняна уйти в отставку

Кремль оценил решение Пашиняна уйти в отставку. Видео © LIFE

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку, отметив, что контакты происходят постоянно.

"Решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора", — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Пашинян останется исполняющим обязанности главы кабмина после отставки. Представитель Кремля также сообщил, что президент России Владимир Путин недавно общался с премьер-министром Армении.

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