Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле прокомментировали решение Пашиняна уйти в отставку

Намерение премьер-министра Армении не требует незамедлительного разговора с Путиным, отметили там.

29 марта 2021, 08:11

Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Степан Погосян

Кремль оценил решение Пашиняна уйти в отставку. Видео © LIFE

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку, отметив, что контакты происходят постоянно.

"Решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора", — отметил Песков.

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, энергетику и коронавирус

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, энергетику и коронавирус

Он подчеркнул, что Пашинян останется исполняющим обязанности главы кабмина после отставки. Представитель Кремля также сообщил, что президент России Владимир Путин недавно общался с премьер-министром Армении.

Ранее Лайф рассказывал, что Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле. Это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент. При этом не так давно сообщалось, что на посту главы кабмина он останется до летних выборов в парламент.

Пашинян заявил о назначении нового главы Генштаба ВС Армении

Пашинян заявил о назначении нового главы Генштаба ВС Армении

Ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1