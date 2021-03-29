В Кремле прокомментировали решение Пашиняна уйти в отставку
Намерение премьер-министра Армении не требует незамедлительного разговора с Путиным, отметили там.
Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Степан Погосян
Кремль оценил решение Пашиняна уйти в отставку. Видео © LIFE
Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку, отметив, что контакты происходят постоянно.
"Решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора", — отметил Песков.
Он подчеркнул, что Пашинян останется исполняющим обязанности главы кабмина после отставки. Представитель Кремля также сообщил, что президент России Владимир Путин недавно общался с премьер-министром Армении.
Ранее Лайф рассказывал, что Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле. Это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент. При этом не так давно сообщалось, что на посту главы кабмина он останется до летних выборов в парламент.
Ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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