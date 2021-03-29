Решетова показала видео, как рухнула в обморок прямо во время съёмок
Телеведущая пообещала, что фанаты скоро увидят "самый нескучный проект о моделинге и красоте".
Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова упала в обморок во время съёмок. Видео © Instagram
Бывшая невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась с поклонниками закулисными моментами шоу на ТНТ. В частности, она рассказала, как однажды рухнула в обморок во время съёмок. Записью она поделилась в сториз, отметив, что не думала, что такое пустят в эфир.
"Я упала в обморок в одном из эпизодов прямо во время записи подводок. Тем не менее я быстро восстановилась — и через несколько эпизодов вы увидите меня совсем другой", — написала Решетова в "Инстаграме".
Телеведущая отметила, что команде шоу пришлось столкнуться со многими трудностями на пути к премьере. Она также пообещала, что "это будет самый нескучный проект о моделинге и красоте".
Ранее Решетова не захотела, чтобы сын пошёл по стопам Тимати. Она выразила надежду, что петь во взрослой жизни он будет только в караоке.
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