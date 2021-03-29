Кипр официально открывает границы для россиян с 1 апреля
Туристы могут избежать двухнедельного карантина, если дважды сдадут отрицательный тест на ковид.
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Минздрав Кипра официально перевёл Россию в число стран, откуда можно приезжать туристам. Об этом свидетельствует еженедельно обновляемый реестр деления государств на категории в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации.
Так, в этом реестре наша страна впервые занесена в красную категорию государств. Это значит, что российские туристы могут избежать двухнедельной самоизоляции при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Отмечается, что анализы необходимо сдать не ранее чем за 72 часа до вылета на остров. Также по прилёте придётся пройти за свой счёт ещё один тест на ковид в аэропортах кипрских городов Ларнака или Пафос.
А ранее Лайф сообщал, что власти Таиланда ослабили ковидные ограничения на популярных курортах. Зелёная — безопасная — зона увеличилась с 35 до 54 провинций.
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