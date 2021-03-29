Слон напал на сотрудника Казанского цирка и переломал ему рёбра

В Казани слон напал на сотрудника местного цирка. Об этом сообщает агентство "Татар-информ" со ссылкой на информированный источник.

Согласно предварительным данным, животное отбросило работника цирка, когда тот подошёл к нему. В результате падения пострадавший получил закрытый перелом плеча, нескольких рёбер и позвонков. Также ему диагностировали сотрясение мозга.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, мужчина был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

При этом директор цирка в беседе с телеканалом "360" назвал сообщения о нападении слона на сотрудника учреждения уткой и призвал дождаться официальных комментариев.

"Сейчас нужно понять полностью, что произошло, как произошло и почему произошло. <…> Инцидент произошёл. <…> Человека увезли в больницу", — указал собеседник телеканала.

А ранее Лайф показал видео из Казанского цирка, где слониха "вышла из себя", повалив на пол "напарницу" по номеру, и тем самым шокировала зрителей. К счастью, животное быстро успокоили, никто не пострадал. Как выяснилось позднее, причиной драки стала ревность слоних к дрессировщику.

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