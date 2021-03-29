Элла Памфилова выдвинута кандидатом на пост председателя Центризбиркома

Глава прошлого состава Центризбиркома России Элла Памфилова выдвинута на пост председателя нового состава ЦИК РФ. С таким предложением выступила член комиссии Людмила Маркина на первом заседании нового состава ЦИК.

Как сообщает ТАСС, член ЦИК Александр Курдюмов также выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Центризбиркома.

Отмечается, что в понедельник, 29 марта, новый состав ЦИК проводит первое заседание, на котором тайным голосованием выберут новое руководство комиссии. В частности, речь идёт о таких постах, как председатель, зампред, а также секретарь Центризбиркома.

А ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин назначил пятерых членов Центральной избирательной комиссии по своей квоте. Добавим, что Памфилова вошла в новый состав ЦИК по квоте главы государства.

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