Жители аварийного барака на Урале выложили надпись SOS из обломков дома
Они добиваются расселения уже более десяти лет.
Фото © Пресс-служба Общероссийского народного фронта
В Копейске Челябинской области жители аварийного барака выложили обломками дома слово SOS, чтобы добиться расселения. За помощью они обратились в Общероссийский народный фронт (ОНФ), сообщает Ura.ru.
"Жители барака на улице Артиллерийской, 1 в Копейске выложили из обломков здания гигантское слово SOS. Активисты ОНФ направили обращение в областную прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой разобраться и повлиять на ситуацию", — отметили в пресс-службе ОНФ.
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Общественники также обратились к главе города, подчеркнув, что в бараке нужно провести необходимые работы, чтобы люди могли в пригодных для жизни условиях дождаться переселения. Как пояснили сами жильцы, расселения они добиваются уже более десяти лет.
Вице-мэр Копейска Андрей Шадрин рассказал, что дом был признан аварийным в 2017 году, а расселение по плану стоит до 1 июня 2023-го. При наличии достаточного финансирования это, скорее всего, произойдёт в 2022 году. Кроме того, как сообщили источники агентства в администрации города, бюджетные средства на работы в аварийном бараке направить невозможно, так как это нецелевое использование денег.
Ранее Лайф рассказывал, что жители Саратова пожаловались на буйного соседа. Когда мужчина занялся перепланировкой квартиры, жильцы забеспокоились за состояние дома.
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