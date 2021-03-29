Жители аварийного барака на Урале выложили надпись SOS из обломков дома

В Копейске Челябинской области жители аварийного барака выложили обломками дома слово SOS, чтобы добиться расселения. За помощью они обратились в Общероссийский народный фронт (ОНФ), сообщает Ura.ru.

"Жители барака на улице Артиллерийской, 1 в Копейске выложили из обломков здания гигантское слово SOS. Активисты ОНФ направили обращение в областную прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой разобраться и повлиять на ситуацию", — отметили в пресс-службе ОНФ.

Общественники также обратились к главе города, подчеркнув, что в бараке нужно провести необходимые работы, чтобы люди могли в пригодных для жизни условиях дождаться переселения. Как пояснили сами жильцы, расселения они добиваются уже более десяти лет.

Вице-мэр Копейска Андрей Шадрин рассказал, что дом был признан аварийным в 2017 году, а расселение по плану стоит до 1 июня 2023-го. При наличии достаточного финансирования это, скорее всего, произойдёт в 2022 году. Кроме того, как сообщили источники агентства в администрации города, бюджетные средства на работы в аварийном бараке направить невозможно, так как это нецелевое использование денег.

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