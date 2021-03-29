"Жить с ним очень сложно": Наташа Королёва впервые рассказала, почему развалился её брак с Николаевым

Певица Наташа Королёва рассталась с Игорем Николаевым 20 лет назад, однако причины неожиданного развода пары долгое время интересовали поклонников. Оба артиста хранили молчание по этому поводу. На днях Королёва впервые решила откровенно рассказать, почему всё-таки развалился её брак с Николаевым.

Как отметила исполнительница, роман развивался ярко и стремительно. Уже спустя два года после знакомства артист сделал ей предложение. Однако после свадьбы начались конфликты. По словам Королёвой, у Николаева непростой характер и за десять лет отношений она много раз хотела уйти.

"Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался", — отметила певица в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Также исполнительница сообщила, что после развода её поддержала сама Алла Пугачёва. По словам Королёвой, она вовсе не ожидала услышать от Примадонны трогательных слов. Добавим, что артисты расстались тихо и мирно. При этом за Натальей осталось право исполнять хиты, написанные для неё Игорем.

Наташа Королёва (настоящее имя — Наталья Владимировна Порывай) — российская поп-певица, получившая всенародную любовь после выхода альбома "Жёлтые тюльпаны", записанного вместе с Игорем Николаевым. Среди её песен такие хиты, как "Маленькая страна", "Чуть-чуть не считается", и десятки других лиричных баллад и зажигательных танцевальных композиций. Подробнее о биографии Королёвой читайте на uznayvse.ru.

А ранее главная сваха России Роза Сябитова дала простой совет, как избежать развода. По её мнению, девушкам следует не спешить со вступлением в брак, а потратить время на кое-что другое.

Авторы