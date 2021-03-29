В УФСИН опровергли информацию о массовых беспорядках в уральской колонии

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в исправительной колонии № 47 в Каменске-Уральском заключённые устроили бунт. При этом отмечалось, что некоторые из них нанесли себе серьёзные увечья, но не получили экстренной медицинской помощи. Как стало известно, данные о массовых беспорядках в колонии, а также нанесении осуждёнными себе опасных для жизни травм и неоказании им медицинской помощи не соответствуют действительности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

"С целью опровержения недостоверной информации о массовых беспорядках в ИК-47, случаях массового членовредительства и неоказания медпомощи заключённым, сообщаем, что эти данные не соответствуют действительности и распространяются осуждёнными через родных и близких в средства массовой информации", — сказано в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, вчера вечером пять осуждённых колонии нанесли себе небольшие порезы предплечий лезвием от одноразового бритвенного станка "с целью демонстративно-шантажных действий". При этом никаких требований заключённые не выдвигали, им быстро была оказана надлежащая медицинская помощь, добавили в пресс-службе.



Согласно заявлению, в настоящее время в ИК-47 работает руководство УФСИН России по Свердловской области. Ситуация в учреждении стабильная и управляемая, а с осуждёнными проводятся беседы. В то же время, уточнило ведомство, их действия подпадают под статью о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

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