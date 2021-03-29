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"Это будет очень крутой слом": Ведущий треш-шоу "Маска" приоткрыл тайну личности Зайца

Им может оказаться совсем не тот, на кого практически единогласно думают судьи.

29 марта 2021, 08:36

Ведущий треш-шоу "Маска" приоткрыл тайну личности Зайца. Видео © Instagram / vyacheslav_star

Роль Зайца на популярном треш-шоу "Маска" может исполнять бывший бойфренд Ольги Бузовой Дава. Об этом в своём инстаграме рассказал ведущий проекта Вячеслав Макаров.

Один из пользователей спросил Макарова, может ли Заяц оказаться Давой, и заметил, что исполнитель не раз говорил одному из членов жюри — Филиппу Киркорову, — что является его зайкой и даже делал кавер на знаменитую песню.

"Вполне может быть! Я не удивлюсь, если Заяц — не Батрутдинов, а Дава, и это будет очень крутой слом, если так окажется, потому что ещё эта версия ни разу не звучала", — признался Макаров.

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Судьи проекта практически единогласно считают, что под маской Зайца скрывается юморист Тимур Батрутдинов, но это им ещё предстоит узнать. А вот экс-возлюбленная Давы Ольга Бузова уже раскрыла свою личность и оказалась Розовой пантерой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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