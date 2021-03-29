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Путин назвал волеизъявление граждан на выборах важным для суверенитета России

Глава государства надеется, что ЦИК достойно проведёт предстоящие выборы в Госдуму.

29 марта 2021, 08:47
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Президент России Владимир Путин рассказал о важности для развития и суверенитета страны отражения подлинной воли граждан РФ в результатах выборов.

"Для страны, её развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России", — сказал глава государства перед первым организационным заседанием Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 2021–2026 годов.

В ОП подчеркнули важность независимых наблюдателей в обеспечении чистоты выборов

В ОП подчеркнули важность независимых наблюдателей в обеспечении чистоты выборов

По словам российского лидера, за прошедшие годы ЦИК России задала высокие стандарты проведения выборов и референдумов, основанные на строгом соблюдении законодательства, внедрении цифровых технологий, которые открывают новые возможности для граждан.

Он выразил уверенность в том, что предстоящие в сентябре 2021 года выборы в Госдуму пройдут на достойном уровне.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о готовности достойно принять иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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