Путин назвал волеизъявление граждан на выборах важным для суверенитета России

Президент России Владимир Путин рассказал о важности для развития и суверенитета страны отражения подлинной воли граждан РФ в результатах выборов.

"Для страны, её развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России", — сказал глава государства перед первым организационным заседанием Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 2021–2026 годов.

По словам российского лидера, за прошедшие годы ЦИК России задала высокие стандарты проведения выборов и референдумов, основанные на строгом соблюдении законодательства, внедрении цифровых технологий, которые открывают новые возможности для граждан.

Он выразил уверенность в том, что предстоящие в сентябре 2021 года выборы в Госдуму пройдут на достойном уровне.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о готовности достойно принять иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.

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