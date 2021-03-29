Крутил виражи, пугая людей: в Новосибирске спортивный самолёт пролетел прямо над головами рыбаков — видео
Судя по кадрам, собравшиеся на водохранилище были спокойны.
Скриншот © LIFE
В нескольких метрах над землёй: в Новосибирске спортивный самолёт кружил над головами рыбаков. Видео © Соцсети
В Новосибирске обычный размеренный день рыбаков на водохранилище, известном среди местных как Обское море, нарушил спортивный самолёт, который кружил в нескольких метрах над землёй. Видео с летательным аппаратом, который едва не задевает головы любителей рыбалки, появилось в соцсетях.
На кадрах видно, что сами рыбаки реагируют на происходящее достаточно спокойно. А самолёт закладывает виражи над водоёмом.
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Как сообщили Лайфу в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, по данному факту проводится проверка относительно безопасности полёта. По её результатам будет принято процессуальное решение. Инцидент произошёл 27 марта.
Ранее Лайф рассказывал, что фотограф сжёг дрон ради эффектных кадров извержения вулкана в Исландии. Камера, постепенно опускаясь в раскалённую лаву, засняла всё самое интересное.
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