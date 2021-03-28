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Регион
Опубликовано 28 марта 2021, 16:11
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Это того стоило: фотограф сжёг дрон ради эффектных кадров извержения вулкана в Исландии

Камера, постепенно опускаясь в раскалённую лаву, засняла всё самое интересное.

Фотограф сжёг дрон ради эффектных кадров извержения вулкана в Исландии. Видео © Instagram / gardarolafsphotography

Исландский фотограф Гардар Олаф пожертвовал своим дроном ради эффектных кадров извержения вулкана Фаградальсфьядль. Чтобы запечатлеть невероятную красоту, которая развернулась в 35 километрах от Рейкьявика, мужчина отправил в небо квадрокоптер. Техника, сгоревшая в жерле вулкана, позволила сделать поистине невероятные кадры.

Фото © Instagram / gardarolafsphotography

Фото © Instagram / gardarolafsphotography

Видео и снимки фотограф разместил на своей странице в "Инстаграме". На кадрах видно, как камера постепенно опускается в раскалённую лаву.

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Как ранее уже писал Лайф, 20 марта в Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который спал шесть тысяч лет. Власти страны не стали закрывать воздушную гавань — аэропорт Рейкьявика, но для самолётов действует красный код опасности, решение об отмене рейсов принимают авиакомпании. Опасности для городов вулкан также не представляет, поскольку он находится на значительном отдалении от жилых построек.

А в середине февраля на Сицилии началось извержение вулкана Этна.

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Фото © Instagram / gardarolafsphotography

Наталья Исакова
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