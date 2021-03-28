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В Псковской области дети на мопеде врезались в микроавтобус и погибли

Брат с сестрой ехали по обочине.

28 марта 2021, 13:01
<p>Фото © <a href="https://informpskov.ru/news/350533.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Псковское агентство </a><a href="https://informpskov.ru/news/350533.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">информации</a></p>

Фото © Псковское агентство информации

В посёлке Крюки Псковской области двое детей 8 и 14 лет погибли, врезавшись на мопеде в микроавтобус. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла днём 28 марта. По предварительной информации, дети ехали на мопеде по обочине и при съезде на дорогу столкнулись с микроавтобусом Volkswagen, который следовал в попутном направлении.

"В результате столкновения двое детей, брат и сестра, погибли на месте", — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

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Мать девочки, в которую на полном ходу влетела "ауди", рассказала о самочувствии дочери

Ранее Лайф сообщал, что житель Приморья погиб, влетев в везущий детей автобус.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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