В Псковской области дети на мопеде врезались в микроавтобус и погибли
Брат с сестрой ехали по обочине.
Фото © Псковское агентство информации
В посёлке Крюки Псковской области двое детей 8 и 14 лет погибли, врезавшись на мопеде в микроавтобус. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла днём 28 марта. По предварительной информации, дети ехали на мопеде по обочине и при съезде на дорогу столкнулись с микроавтобусом Volkswagen, который следовал в попутном направлении.
"В результате столкновения двое детей, брат и сестра, погибли на месте", — уточнили в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф сообщал, что житель Приморья погиб, влетев в везущий детей автобус.
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