В Псковской области дети на мопеде врезались в микроавтобус и погибли

В посёлке Крюки Псковской области двое детей 8 и 14 лет погибли, врезавшись на мопеде в микроавтобус. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла днём 28 марта. По предварительной информации, дети ехали на мопеде по обочине и при съезде на дорогу столкнулись с микроавтобусом Volkswagen, который следовал в попутном направлении.

"В результате столкновения двое детей, брат и сестра, погибли на месте", — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф сообщал, что житель Приморья погиб, влетев в везущий детей автобус.

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