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Россиянам объяснили, как не переплачивать за коммунальные услуги

Во время длительных отъездов специалисты советуют передавать нулевые или примерные показания счётчиков.

28 марта 2021, 12:52
<p>Фото © ТАСС / Максим Коротченко</p>

Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Несвоевременная подача показаний счётчиков и заявления на перерасчёт может обернуться для гражданина переплатой за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), предупредили в Мосжилинспекции. Об этом сообщает "Российская газета".

Так, если человек не предоставил показания, например, во время длительных отъездов, то поставщики услуг сначала выставляют счета по средним предыдущим показателям, а затем по нормативу. В инспекции рекомендуют передавать нулевые или примерные показатели, чтобы не попасть в подобную ситуацию.

"Так у коммунальщиков не будет повода выставить вам счета по нормативу, а потом ещё и насчитать по нему пени и штрафы", — подчеркнули там.

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Ещё одной причиной переплаты за ЖКУ являются так называемые перетопы, сообщила исполнительный директор некоммерческого партнёрства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Они составляют около 20% поступающего в дома тепла. Бороться с этим явлением можно только с помощью аппаратуры погодного регулирования.

Ранее Лайф рассказывал, что с 1 апреля изменится механизм получения субсидий на ЖКУ. К тому же станет проще сделать перерасчёт и отследить качество работы коммунальщиков.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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