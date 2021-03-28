"Время всё расставит по местам": Министр культуры Белоруссии оценил недопуск страны на Евровидение

Белоруссия сможет преодолеть все трудности, связанные с недопуском группы "Галасы ЗМеста" к участию в международном песенном конкурсе Евровидение, а "время всё расставит по своим местам". Таким мнением поделился министр культуры страны Анатолий Маркевич.

"Вы знаете, я бы не стал переживать на этот счёт. Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс Евровидение стал несколько подменять общечеловеческие понятия", — сказал глава ведомства в эфире телеканала ОНТ.

Маркевич также отметил, что конкурсом, который демонстрирует настоящее исполнительское мастерство, является ежегодный международный фестиваль "Славянский базар в Витебске", проводящийся при поддержке руководства Белоруссии. По его словам, в случае с Евровидением дело, наверное, не в песне, а в другом.

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