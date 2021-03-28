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"Время всё расставит по местам": Министр культуры Белоруссии оценил недопуск страны на Евровидение

И указал, что настоящее исполнительское мастерство можно увидеть на "Славянском базаре в Витебске".

28 марта 2021, 12:44
<p>Фото © <a href="https://galasyzmesta.by/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">galasyzmesta.by</a></p>

Фото © galasyzmesta.by

Белоруссия сможет преодолеть все трудности, связанные с недопуском группы "Галасы ЗМеста" к участию в международном песенном конкурсе Евровидение, а "время всё расставит по своим местам". Таким мнением поделился министр культуры страны Анатолий Маркевич.

"Вы знаете, я бы не стал переживать на этот счёт. Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс Евровидение стал несколько подменять общечеловеческие понятия", — сказал глава ведомства в эфире телеканала ОНТ.

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Маркевич также отметил, что конкурсом, который демонстрирует настоящее исполнительское мастерство, является ежегодный международный фестиваль "Славянский базар в Витебске", проводящийся при поддержке руководства Белоруссии. По его словам, в случае с Евровидением дело, наверное, не в песне, а в другом.

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Напомним, организаторы Евровидения ранее попросили Белоруссию заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места" из-за наличия в ней политического посыла. Композиция была удалена с ютуб-канала конкурса. Глава "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмонт 26 марта объявил, что Белоруссия утвердила новую песню для Евровидения. Позже стало известно, что вторая композиция также не угодила организаторам и Белоруссию отстранили от участия в Евровидении.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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