"Время всё расставит по местам": Министр культуры Белоруссии оценил недопуск страны на Евровидение
И указал, что настоящее исполнительское мастерство можно увидеть на "Славянском базаре в Витебске".
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Белоруссия сможет преодолеть все трудности, связанные с недопуском группы "Галасы ЗМеста" к участию в международном песенном конкурсе Евровидение, а "время всё расставит по своим местам". Таким мнением поделился министр культуры страны Анатолий Маркевич.
"Вы знаете, я бы не стал переживать на этот счёт. Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс Евровидение стал несколько подменять общечеловеческие понятия", — сказал глава ведомства в эфире телеканала ОНТ.
Маркевич также отметил, что конкурсом, который демонстрирует настоящее исполнительское мастерство, является ежегодный международный фестиваль "Славянский базар в Витебске", проводящийся при поддержке руководства Белоруссии. По его словам, в случае с Евровидением дело, наверное, не в песне, а в другом.
Напомним, организаторы Евровидения ранее попросили Белоруссию заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места" из-за наличия в ней политического посыла. Композиция была удалена с ютуб-канала конкурса. Глава "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмонт 26 марта объявил, что Белоруссия утвердила новую песню для Евровидения. Позже стало известно, что вторая композиция также не угодила организаторам и Белоруссию отстранили от участия в Евровидении.
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