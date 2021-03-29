"Немножечко неприятно": Владелец пролетевшего над головами рыбаков самолёта пообещал разобраться с пилотом
Причастные к инциденту будут жёстко наказаны.
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Директор и руководитель спортивного аэродрома Мочище под Новосибирском Александр Осокин рассказал, что "пикировавший" над головами рыбаков самолёт принадлежит воздушной гавани.
"Этот самолёт действительно принадлежит нам. Я только вот вышел с транспортной прокуратуры и писал объяснения. От себя могу добавить, что и прокуратура, и мы проводим внутреннюю проверку", — сказал Осокин Лайфу.
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Он уточнил, что личность пилота пока не установлена, но известен бортовой номер самолёта. Предварительно, на воздушном судне летало несколько человек, заметил директор.
"По результатам проверки от нас мы будем жестоко наказывать. Нам немножечко неприятно, не такой уж там и инцидент, чтобы на него упорно обращать внимание. Но опасные манёвры были, поэтому мы всё равно будем разбираться", — добавил Осокин.
Ранее Лайф показал видео из салона самолёта, совершившего аварийную посадку в Краснодаре.
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