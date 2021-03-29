Выбывшая из "Маски" Марина Кравец пожаловалась на запрет шутить в треш-шоу

В седьмом выпуске российского треш-шоу "Маска" был рассекречен очередной участник — резидентка Comedy Сlub Марина Кравец, скрывавшаяся в костюме Солнца. В "Инстаграме" юмористка поделилась эмоциями, которые она испытала от участия в проекте.

По словам Кравец, покидать "Маску" так рано она совершенно не планировала, при этом само шоу знаменитость назвала невероятно интересным. Так, артистка старалась остаться на проекте как можно дольше, а для этого ей даже пришлось скрыть от зрителей свою главную отличительную черту — искромётный юмор, который мог выдать актрису с головой.

"Изначально вместе с создателями проекта решили, что мне нельзя шутить. В итоге все персонажи в беседах с жюри были весёлые и живые, а я, скажем так, очень таинственная", — написала в своём посте Кравец.

Подписчики Марины и звёздные коллеги очень расстроились из-за её ухода из "Маски". Такие комментарии они оставили под публикацией звезды: "Как мне теперь без моего любимого Солнца? Мариночка, ты лучшая!" — написал Александр Ревва, который был одним из членов жюри, угадавших юмористку под маской Солнца; "Крутая! Голосище!" — похвалила девушку участница "Фабрики звёзд – 5" Юлианна Караулова; "Ты просто красавица! Я в шоке! Обожаю!" — прокомментировал пост Шура.

А ранее ведущий "Маски" приоткрыл тайну личности Зайца. И под маской может оказаться совсем не тот, на кого практически единогласно думают судьи.

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