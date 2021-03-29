Песков рассказал Лайфу о розыгрышах Путина на 1 апреля — видео

Песков ответил, принято ли в АП шутить 1 апреля. Видео © LIFE

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, принято ли в Администрации Президента шутить в День смеха (1 апреля), и отметил искромётный юмор главы государства.

"Ещё как принято. По-человечески", — заявил Песков Лайфу, добавив, что президент Владимир Путин шутит над сотрудниками АП "постоянно".

Ранее Песков рассказал о возможном формате Парада Победы в Москве. Он отметил, что все решения по поводу праздничных мероприятий 9 Мая будут приниматься с учётом эпидемиологической ситуации.

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