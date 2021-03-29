В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Её признали виновной в шпионаже в пользу Украины.
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Севастопольский городской суд приговорил местную жительницу к 12 годам лишения свободы, признав её виновной в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Уроженка Бахчисарая 1955 года рождения была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.
По версии следствия, осуждённая по заданию украинской разведки собирала и передавала различные сведения о Черноморском флоте, которые составляют гостайну. Отмечается, что отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.
А ранее в Москве по подозрению в госизмене арестовали гражданина России и Германии Демури Воронина. По данным источника, его задержание может быть связано со шпионажем против РФ под прикрытием работы политологом. Также рассматривается версия о его связях с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран НАТО.
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