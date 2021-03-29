В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии за госизмену

По версии следствия, осуждённая по заданию украинской разведки собирала и передавала различные сведения о Черноморском флоте, которые составляют гостайну. Отмечается, что отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.

А ранее в Москве по подозрению в госизмене арестовали гражданина России и Германии Демури Воронина. По данным источника, его задержание может быть связано со шпионажем против РФ под прикрытием работы политологом. Также рассматривается версия о его связях с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран НАТО.