В России мошенники решили заработать на мошенниках

В российском сегменте Интернета за день появилось около 50 сайтов, где предлагалось купить фальшивые данные банковских карт. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Отмечается, что обычно подобные страницы ориентированы на мошенников, которые воруют деньги с карт, однако в данном случае при регистрации и внесении депозита в размере 50 долларов на криптокошелёк злоумышленники не только не получают необходимую информацию, но и лишаются денег и учётной записи.

Обычно в Рунете в месяц появляется около десяти таких сайтов, отметил ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско. По его мнению, сейчас кто-то хочет нажиться на мошенниках.

"Кардеры ищут новые ресурсы и, вероятно, сами становятся жертвами фишинга", — отметил глава отдела исследований киберпреступности Group-IB Дмитрий Шестаков.

Он подчеркнул, что закрытие крупных теневых площадок по продаже данных привело к росту числа такого вида мошенничества.

Ранее россиянам объяснили, как не попасть на крючок мошенников на сайтах знакомств. Главный совет — не отправлять откровенные фото или деньги незнакомцам.

Авторы