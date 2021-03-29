Президент Египта заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала
Стратегически важная водная артерия была заблокирована контейнеровозом с 23 марта.
Фото © ТАСС / Dpa / Picture-alliance
Президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал, движение по которому было невозможным из-за севшего на мель контейнеровоза, успешно разблокировали. Об этом сообщает пресс-служба главы африканского государства.
"Египтянам удалось разрешить кризис с севшим на мель судном", — указал политик.
Как уже сообщал Лайф, накануне контейнеровоз Ever Given наконец-то был снят с мели. Моряки, работающие в Суэцком канале, начали делиться в социальных сетях записью, на которой видно, что судно стоит вдоль берега, его направляют буксиры.
Напомним, что контейнеровоз Ever Given стоял на одном и том же месте с 23 марта до сегодняшнего дня, 29 марта. Гигантское судно под флагом Панамы имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз всё это время пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированные суда углубляли дно. Накануне власти Египта уже начали обсуждать возможность его разгрузки, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело. Теперь некоторое время уйдёт на проход через канал сотен судов, которые скопились у него.
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