Президент Египта заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала

Как уже сообщал Лайф, накануне контейнеровоз Ever Given наконец-то был снят с мели. Моряки, работающие в Суэцком канале, начали делиться в социальных сетях записью , на которой видно, что судно стоит вдоль берега, его направляют буксиры.

Напомним, что контейнеровоз Ever Given стоял на одном и том же месте с 23 марта до сегодняшнего дня, 29 марта. Гигантское судно под флагом Панамы имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз всё это время пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированные суда углубляли дно. Накануне власти Египта уже начали обсуждать возможность его разгрузки, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело. Теперь некоторое время уйдёт на проход через канал сотен судов, которые скопились у него.