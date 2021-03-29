Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК на 5 лет

Элла Памфилова переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии России ещё на 5 лет. В понедельник, 29 марта, новый состав ЦИК проводит первое заседание, на нём тайным голосованием выбирают новое руководство комиссии, в том числе зампреда и секретаря Центризбиркома.

"За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал один человек, за Эллу Александровну Памфилову — 14 человек", — сказал председатель счётной комиссии Евгений Шевченко, озвучивая результаты тайного голосования.

А ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин назначил пятерых членов Центральной избирательной комиссии по своей квоте. Добавим, что Памфилова вошла в новый состав ЦИК по квоте главы государства.

Авторы