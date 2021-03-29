"Я свободная женщина": Долина рассказала, почему категорически отказывается от замужества

В ближайшее время певица Лариса Долина не планирует связывать себя узами брака в четвёртый раз. Она отметила, что устала от отношений и хочет просто отдохнуть.

"Замуж не хочу категорически. Я хочу отдохнуть, я свободная женщина. У меня складывается карьера прекрасно", — рассказала исполнительница в новом выпуске программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

По словам 65-летней артистки, сейчас она находится в полной гармонии с самой собой. А всё свободное время звезда посвящает семье. В частности, занимается воспитанием внучки, чему очень рада.

Лариса Долина — советская и российская певица (родом из Баку), которая демонстрирует в своих песнях профессиональный эстрадный джазовый вокал. Исполнительница носит звание народной артистки России, которого удостоилась в 1998 году. Больше о биографии Ларисы Долиной читайте на uznayvse.ru.

А ранее в Сети появились фото похудевшей Ларисы Долиной. Внешний вид артистки очень удивил фанатов, которые раз за разом отмечают, что их любимица с возрастом становится лишь моложе.

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