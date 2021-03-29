В Москве нашли тело актёра из "Глухаря", больше месяца пролежавшее в квартире
С 67-летним артистом произошла трагедия, но каким образом — непонятно.
Всеволод Хабаров. Фото © Kino-teatr.ru
В Москве обнаружили тело актёра театра и кино, профессионального каскадёра Всеволода Хабарова, который погиб в своей квартире при загадочных обстоятельствах. Об этом рассказала его коллега Лариса Бравицкая.
"Последний раз мы виделись несколько лет назад на встрече однокурсников. Всегда аккуратный до педантичности, элегантный, модный, в ту, последнюю нашу встречу он был смущённым, без привычного хабаровского лоска", — написала она в "Фейсбуке".
По её словам, тело 67-летнего мужчины нашли 25 марта в квартире, где оно пролежало больше месяца.
Бравицкая добавила, что после смерти коллеги Хабарова Андрея Ростоцкого в 2002 году у Всеволода наступили тяжёлые времена: он бедствовал и подрабатывал охранником.
"После трагического ухода Андрея вокруг Севы образовалась зияющая пустота, которую за все эти годы так никто и не смог заполнить", — заметила Бравицкая.
Всеволод Хабаров начал сниматься в кино в 1980-е годы. Его самые знаменитые роли случились в сериале "Глухарь", "Кулагин и партнёры", а также в исторической драме "Первая конная" и в фильме "Зверобой".
Ранее Лайф сообщал о смерти актрисы Лианы Жвании, сыгравшей королеву в "Двенадцати месяцах".
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