Песков рассказал о возможном формате Парада Победы в Москве. Видео © LIFE

Парад Победы 9 Мая в Москве точно состоится, но пока не ясно, будут ли приглашены иностранные гости. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Парад будет однозначно. Вы знаете, что и "Бессмертный полк" готовится. Конечно, пока ещё надо делать сноску на наши санитарные власти, динамика... Можно с осторожным оптимизмом её констатировать, но, по-моему, иностранцев пока не приглашали, об этом речи не шло", — отметил представитель Кремля.

Песков объяснил это тем, что в разных странах ситуация с коронавирусом складывается по-разному и некоторым государствам ещё далеко до стабилизации.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы перенесли на 24 июня. Пешие колонны более чем из 13 тысяч военнослужащих промаршировали по главной площади страны в сопровождении военной техники и авиации. Наблюдали за этим президент России Владимир Путин, который открывал парад, лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.

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