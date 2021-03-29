Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Песков рассказал о возможном формате Парада Победы в Москве

Он напомнил, что все решения по поводу праздничных мероприятий 9 Мая будут приниматься с учётом эпидемиологической ситуации.

29 марта 2021, 09:24
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Песков рассказал о возможном формате Парада Победы в Москве. Видео © LIFE

Парад Победы 9 Мая в Москве точно состоится, но пока не ясно, будут ли приглашены иностранные гости. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Парад будет однозначно. Вы знаете, что и "Бессмертный полк" готовится. Конечно, пока ещё надо делать сноску на наши санитарные власти, динамика... Можно с осторожным оптимизмом её констатировать, но, по-моему, иностранцев пока не приглашали, об этом речи не шло", — отметил представитель Кремля.

Шойгу: Военные парады в честь 76-летия Победы пройдут в 28 городах

Шойгу: Военные парады в честь 76-летия Победы пройдут в 28 городах

Песков объяснил это тем, что в разных странах ситуация с коронавирусом складывается по-разному и некоторым государствам ещё далеко до стабилизации.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы перенесли на 24 июня. Пешие колонны более чем из 13 тысяч военнослужащих промаршировали по главной площади страны в сопровождении военной техники и авиации. Наблюдали за этим президент России Владимир Путин, который открывал парад, лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1