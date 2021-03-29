Пескову неизвестно о приглашении от США на саммит по вопросам борьбы с изменениями климата. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, получал ли Кремль официальное предложение от американского лидера Джо Байдена посетить саммит по вопросам борьбы с изменениями климата.

"Это лучше в МИД спросить, потому что такие приглашения передаются по дипломатическим каналам", — отметил Песков.

Ранее агентство AP, сославшись на источники, сообщило, что президент Байден пригласил российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Официального подтверждения от Белого дома пока не поступало.

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