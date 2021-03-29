Песков сообщил, что у Путина пока нет планов на разговор с Зеленским

Дмитрий Песков — о планах Путина на разговор с Зеленским. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина пока нет планов на разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Пока нет планов разговора с Зеленским, с другой стороны, при необходимости это может очень быстро быть организовано", — сказал Песков Лайфу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, если в 2021 году по каким-то причинам в Берлине не состоится встреча "нормандской четвёрки".

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