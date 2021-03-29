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Песков сообщил, что у Путина пока нет планов на разговор с Зеленским

Однако, заметил он, беседа при необходимости может быть быстро организована.

29 марта 2021, 09:46

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Дмитрий Песков — о планах Путина на разговор с Зеленским. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина пока нет планов на разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Пока нет планов разговора с Зеленским, с другой стороны, при необходимости это может очень быстро быть организовано", — сказал Песков Лайфу.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, если в 2021 году по каким-то причинам в Берлине не состоится встреча "нормандской четвёрки".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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