Песков сообщил, что у Путина пока нет планов на разговор с Зеленским
Однако, заметил он, беседа при необходимости может быть быстро организована.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Дмитрий Песков — о планах Путина на разговор с Зеленским. Видео © LIFE
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина пока нет планов на разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Пока нет планов разговора с Зеленским, с другой стороны, при необходимости это может очень быстро быть организовано", — сказал Песков Лайфу.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, если в 2021 году по каким-то причинам в Берлине не состоится встреча "нормандской четвёрки".
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