Директор ФБК Жданов сообщил об аресте отца за превышение должностных полномочий
Комментариев от официальных ведомств пока не поступало.
Иван Жданов. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук
Суд в Ростовской области принял решение о заключении под стражу Юрия Жданова — отца генерального директора ФБК* Ивана Жданова по делу о превышении должностных полномочий.
"У меня арестовали отца, Юрия Павловича Жданова. Началось всё с пятницы, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом был допрос до ночи и задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор. Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий", — написал Жданов в "Фейсбуке".
По словам Жданова-младшего, уголовное дело было возбуждено по событиям, которые произошли в то время, когда его отец работал заместителем главы посёлка Искателей в Ненецком автономном округе. Тогда Юрий Жданов рекомендовал выделить квартиру некой женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. В связи с этим договор расторгли, а квартиру администрация вернула через суд.
При этом официальных комментариев следственных и судебных органов по этому вопросу пока нет.
Ранее Лайф сообщал, что суд заочно арестовал спонсора ФБК Хоменко по делу о многомиллионном мошенничестве. Известно, что в настоящее время обвиняемый скрывается на Украине.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
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