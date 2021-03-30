Кремль констатировал отсутствие прогресса в минских соглашениях при Зеленском

При президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений. Это констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С "нормандским форматом" дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договорённостей, которые были достигнуты в Париже", — сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".

Он подчеркнул, что Москва сейчас наблюдает нагнетание напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе. Это перечёркивает и те небольшие достижения, что были.

"За последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мёртвыми минские договорённости. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное", — добавил Песков.

Ранее на Украине признали, что страна не потянет восстановление Донбасса. В Киеве даже не смогли назвать сумму, которая может потребоваться.

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