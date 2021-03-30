Сестра Ким Чен Ына обозвала президента Южной Кореи американским попугаем

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, занимающая пост заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР, резко высказалась в адрес президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Ким Ё Чжон назвала его наглым и циничным американским попугаем за осуждение ракетных испытаний в Северной Корее.

"Испытательные пуски баллистических ракет проведены в одинаковых НИИ оборонной науки Севера и Юга, но про свои они говорят, что это ради мира и диалога на Корейском полуострове, а то, что мы делаем, — нежелательное дело, вызывающее тревогу у южнокорейских соотечественников и затрудняющее атмосферу диалога. Невозможно не поразиться такому цинизму", — приводит слова Ким Ё Чжон северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Она заявила, что "не в силах сдержать ошеломление" от позиции Сеула. Слова Мун Чжэ Ина о том, что пуски баллистических ракет КНДР усложняют ситуацию между двумя Кореями, сестра Ким Чен Ына назвала апогеем наглости.

Ранее СМИ писали, что именно младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить страну после брата. Тогда предполагалось, что нынешний лидер якобы не может выполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем. Ким Ё Чжон действительно стала часто появляться на политической арене. Так, недавно она пригрозила лишить США спокойного сна.

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