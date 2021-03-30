Врач рассказал, могут ли холодные напитки вызвать рак горла

Если человек здоров, то холодные напитки не принесут ему никакого вреда. Но при постоянном раздражении горла есть риск развития онкологического заболевания. Об этом сообщил отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

"У нас на слизистых оболочках есть большое количество бактерий. Если мы как-то меняем условия среды, переохлаждаем, то это количество бактерий может измениться... Если это длительное переохлаждение, то может вызвать уменьшение кровотока, что может отразиться на местном иммунитете", — отметил специалист в интервью телеканалу "360".

Кошелев также добавил, что если человек всю жизнь пьёт холодные напитки и не чувствует дискомфорта, значит, ничего страшного в этом нет. Нужно учитывать также, что курение, алкоголь могут стать отягчающим обстоятельством. Любое воспаление будет действовать на процесс восстановления тканей.

"В результате этого восстановления или периодического раздражения может произойти мутация клеток. Может переродиться слизистая или какая-то ткань в онкологию", — предупредил отоларинголог.

Кошелев призвал россиян ежегодно проходить медосмотр, а людям, которые находятся в группе риска, нужно делать это ещё чаще.

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