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Россиянку отдали под суд из-за смерти дочери после падения в ванну с кипятком

Малышка получила ожоги около 35% поверхности тела, однако мать вовремя не вызвала скорую.

30 марта 2021, 03:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Алтайском крае мать маленькой девочки пойдёт под суд из-за гибели ребёнка после падения в ванну с кипятком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Отмечается, что 18 января этого года в Тальменском районе двухлетняя девочка упала в ванну с горячей водой, получила термические ожоги около 35% кожи. При этом мать ребёнка позвонила в скорую помощь лишь на следующее утро. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.

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Семья на учёте как неблагополучная не состояла. 43-летняя женщина одна воспитывает четверых детей. Она полностью признала свою вину по делу о гибели дочери. Ей предъявлено обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности", дело передано в суд.

А в Волгограде ранее 8-месячный малыш утонул, когда его купал брат-подросток.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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