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Девушка из Новосибирска погибла в ванной, пытаясь сделать очередное селфи для соцсетей

Бросившиеся на помощь близкие спасти сибирячку уже не успели.

29 марта 2021, 11:20

Фото © VK

Смерть подкараулила жительницу Новосибирска Анастасию Щ. прямо дома. Девушка отправилась принимать ванну и решила скрасить время, взяв с собой смартфон, чтобы сделать селфи. Эта идея оказалась роковой.

Фото © VK

Фото © VK

Сибирячка поставила устройство на зарядку, но в какой-то момент выронила мобильный из рук — и тот упал в воду. Анастасия получила удар током и погибла спустя несколько минут, несмотря на усилия бросившихся на помощь близких, сообщается в паблике в ВК "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54". Тонкости трагедии выясняются.

Фото © VK

Фото © VK

Судя по странице Анастасии в ВК, она действительно любила делать селфи — сибирячка нередко ими делилась. А в статусе у девушки стояла запись, которая в контексте трагедии выглядит особенно пугающе.

Если бы меня спросили: "Чего ты хочешь больше всего на свете?" Я бы ответила: "Верните тех, кого забрали небеса"

Статус на странице Анастасии Щ. в ВК

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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