Девушка из Новосибирска погибла в ванной, пытаясь сделать очередное селфи для соцсетей
Бросившиеся на помощь близкие спасти сибирячку уже не успели.
Фото © VK
Смерть подкараулила жительницу Новосибирска Анастасию Щ. прямо дома. Девушка отправилась принимать ванну и решила скрасить время, взяв с собой смартфон, чтобы сделать селфи. Эта идея оказалась роковой.
Фото © VK
Сибирячка поставила устройство на зарядку, но в какой-то момент выронила мобильный из рук — и тот упал в воду. Анастасия получила удар током и погибла спустя несколько минут, несмотря на усилия бросившихся на помощь близких, сообщается в паблике в ВК "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54". Тонкости трагедии выясняются.
Фото © VK
Судя по странице Анастасии в ВК, она действительно любила делать селфи — сибирячка нередко ими делилась. А в статусе у девушки стояла запись, которая в контексте трагедии выглядит особенно пугающе.
Если бы меня спросили: "Чего ты хочешь больше всего на свете?" Я бы ответила: "Верните тех, кого забрали небеса"
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