Спешите жить: пророчество медсестры из Курской области, которую врач задушил прямо в больнице

В Фатежской центральной районной больнице в Курской области разыгралась страшная трагедия. По версии следствия, 30-летний анестезиолог-реаниматолог Андрей Сурагин избил и задушил 21-летнюю медсестру Ирину Ж. Девушку обнаружили ночью у больничных лифтов. У неё диагностировали переломы челюсти и нескольких рёбер, а также черепно-мозговую травму.

Фото © VK, Telegram / "Курский бомонд"

При этом отмечается, что в момент убийства врач мог быть пьян. А горожане не исключают, что конфликт мог вспыхнуть на почве того, что женатый медик, воспитывавший двоих детей, влюбился в молодую медсестру. Однако на странице у Ирины можно встретить нежные фото с другим молодым человеком, с которым она встречалась несколько лет и которого дождалась из армии.

Фото © VK, Telegram / "Курский бомонд"

Помимо кадров с возлюбленным студентка медицинского вуза, проходившая практику в больнице, постила снимки с подругами, кадры из поездок и с учёбы. Девушка интересовалась искусством — она с удовольствием ходила на выставки. Увлекалась рок-музыкой, среди исполнителей на стене в ВК — Rammstein, "Король и шут", David Bowie, "Агата Кристи", "Наутилус Помпилиус". А в статусе у Ирины оказалась пугающая и пророческая цитата, что не надо откладывать жизнь на потом.

Фото © VK

Откладывайте на завтра лишь то, что вы не хотите завершить до самой смерти Статус на странице Ирины в ВК

Фото © VK

И врач, и его жертва устроились в больницу в ноябре 2020 года. Коллеги характеризовали девушку положительно, горожане так же отзывались об анестезиологе, называя его хорошим мужиком. Однако они предположили, что в ночь убийства он мог принимать не только алкоголь, но и наркотики. В настоящий момент Сурагин задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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