"Смотрю и не верю": Похудевшая звезда Comedy Woman устроила "минутку самолюбования"

Участница Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась с фанатами фотографией до и после похудения. Снимки она сопроводила признанием, что это "минутка самолюбования".

"Смотрю на фото и не верю, что это я! Но я поняла, что всё возможно, главное — верить в себя", — написала звезда.

Ангарская обратила внимание на тот факт, что с годами стала выглядеть лучше. Фанаты, в свою очередь, с изумлением прокомментировали фотографии знаменитости, отметив, что Надежда мотивирует людей.

"Надя, тот, кто проделал такой путь к стройности, может и должен заниматься самолюбованием и выкладывать такие коллажи для мотивации", — пишут фанаты.

"Умница, пример для подражания", — продолжают поклонники.

Ранее диетолог раскритиковала диету певицы Ларисы Долиной. Специалист отметила, что режим и рацион должны рассчитываться индивидуально, с учётом физиологических особенностей человека. В противном случае есть большой риск нанести диетой вред здоровью.

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