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"Смотрю и не верю": Похудевшая звезда Comedy Woman устроила "минутку самолюбования"

Раньше Надежда Ангарская весила 130 килограммов, а теперь готова хвастаться своей фигурой.

30 марта 2021, 03:22
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nadezhdaanga/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nadezhdaanga</a></p>

Фото © Instagram / nadezhdaanga

Участница Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась с фанатами фотографией до и после похудения. Снимки она сопроводила признанием, что это "минутка самолюбования".

"Смотрю на фото и не верю, что это я! Но я поняла, что всё возможно, главное — верить в себя", — написала звезда.

Ангарская обратила внимание на тот факт, что с годами стала выглядеть лучше. Фанаты, в свою очередь, с изумлением прокомментировали фотографии знаменитости, отметив, что Надежда мотивирует людей.

"Надя, тот, кто проделал такой путь к стройности, может и должен заниматься самолюбованием и выкладывать такие коллажи для мотивации", — пишут фанаты.

"Умница, пример для подражания", — продолжают поклонники.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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