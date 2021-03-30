На северо-востоке Москвы потушили горящие грузовики
Площадь пожара в итоге составила 400 квадратных метров.
Фото © ГУ МЧС по Москве
На северо-востоке Москвы потушили горящие грузовики. © LiFE
На северо-востоке Москвы на улице Стартовая потушен пожар в промзоне, где горели грузовики и помещения шиномонтажа. Об этом рассказали в столичном управлении МЧС.
Там отметили, что сообщение о пожаре поступило в 03.13, а в 04.48 пожар уже был ликвидирован. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
А в Татарстане ранее сегодня произошёл взрыв в жилом доме. Погиб один человек, несколько пострадали. По предварительным данным, сдетонировал бытовой газ.
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