На северо-востоке Москвы потушили горящие грузовики. © LiFE

На северо-востоке Москвы на улице Стартовая потушен пожар в промзоне, где горели грузовики и помещения шиномонтажа. Об этом рассказали в столичном управлении МЧС.

Там отметили, что сообщение о пожаре поступило в 03.13, а в 04.48 пожар уже был ликвидирован. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

А в Татарстане ранее сегодня произошёл взрыв в жилом доме. Погиб один человек, несколько пострадали. По предварительным данным, сдетонировал бытовой газ.

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