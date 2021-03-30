Депутат Рады заявил о намерении Киева "забросать трупами украинцев границу с Россией"

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Первый независимый" раскритиковал нынешнюю власть Незалежной и раскрыл её намерения "забросать трупами украинцев границу с Россией".

"Конечно, украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чём-то поговорили, сделали селфи... <…> Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель", — отметил парламентарий.

По словам Кузьмина, в стране нет ни единого языка, ни единой церкви, а обратные заявления являются обманом и манипуляцией, которые использует действующая власть для набора электоральных очков перед выборами. Кроме того, нардеп напомнил, что Украина в нынешних границах создавалась советскими лидерами с 1917 по 1954 годы. Как отметил депутат Рады, вся страна построена коммунистами.

"Вместо того, чтоб всем этим пользоваться и преумножать, мы пытаемся это всё развалить и уничтожить, мотивируя это всё борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу!", — резюмировал Кузьмин.

Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак оценил вероятность полномасштабной войны с Россией.

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