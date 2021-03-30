Депутат Рады заявил о намерении Киева "забросать трупами украинцев границу с Россией"
По его мнению, элита Незалежной желает понравиться американским властям.
Фото © Pixabay
Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Первый независимый" раскритиковал нынешнюю власть Незалежной и раскрыл её намерения "забросать трупами украинцев границу с Россией".
"Конечно, украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чём-то поговорили, сделали селфи... <…> Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель", — отметил парламентарий.
По словам Кузьмина, в стране нет ни единого языка, ни единой церкви, а обратные заявления являются обманом и манипуляцией, которые использует действующая власть для набора электоральных очков перед выборами. Кроме того, нардеп напомнил, что Украина в нынешних границах создавалась советскими лидерами с 1917 по 1954 годы. Как отметил депутат Рады, вся страна построена коммунистами.
"Вместо того, чтоб всем этим пользоваться и преумножать, мы пытаемся это всё развалить и уничтожить, мотивируя это всё борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу!", — резюмировал Кузьмин.
Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак оценил вероятность полномасштабной войны с Россией.
Выбор редакции
Белый дом заявил о желании оживить партнёрство с Украиной
Неизвестный угрожал взорвать Верховную раду, требуя взамен 10 миллионов гривен
В пробке из-за блокировки Суэцкого канала застряли 60 тысяч овец и более 400 коров
"Может негативно сказаться на коже": диетолог раскритиковала диету Долиной
На северо-востоке Москвы потушили горящие грузовики
Комментариев: 0