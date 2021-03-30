В пробке из-за блокировки Суэцкого канала застряли 60 тысяч овец и более 400 коров

Пять судов с 60,4 тысячи овец и 421 коровой шесть дней простояли в пробке, образовавшейся из-за блокировки Суэцкого канала. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта.

Суда следовали из Испании и Румынии в Саудовскую Аравию. С целью обследования животных по согласованию с управлением Суэцкого канала на борт этих судов поднялись три ветеринарные бригады.

"Общее состояние здоровья животных на всех пяти судах хорошее, никаких признаков эпидемий или инфекционных заболеваний нет", — заявил министр сельского хозяйства и мелиорации Египта Ас-Сейид аль-Кусейр.

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