В пробке из-за блокировки Суэцкого канала застряли 60 тысяч овец и более 400 коров
Накануне навигация возобновилась, и теперь понадобится несколько дней для пропуска всех судов.
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Пять судов с 60,4 тысячи овец и 421 коровой шесть дней простояли в пробке, образовавшейся из-за блокировки Суэцкого канала. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта.
Суда следовали из Испании и Румынии в Саудовскую Аравию. С целью обследования животных по согласованию с управлением Суэцкого канала на борт этих судов поднялись три ветеринарные бригады.
"Общее состояние здоровья животных на всех пяти судах хорошее, никаких признаков эпидемий или инфекционных заболеваний нет", — заявил министр сельского хозяйства и мелиорации Египта Ас-Сейид аль-Кусейр.
Контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию. Навигация возобновилась с 18:00, а до утра вторника планируется пропустить 113 судов через канал в обоих направлениях.
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