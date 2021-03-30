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Морпехов на Камчатке подняли по тревоге

В боевой готовности находится тысяча военнослужащих.

30 марта 2021, 02:10
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Подразделение морской пехоты ТОФ на Камчатке было поднято по тревоге в рамках учений. Как сообщают в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, на полигон вышло более 1 тысячи военнослужащих.

"Морские пехотинцы отработали действия при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей протяжённостью свыше 100 километров в районы сосредоточения", приводит сообщение пресс-службы РИА "Новости".

На полигоне военные проведут три дня. В их распоряжении — более сотни единиц военной техники.

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Ранее в период с 14 по 27 марта военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ находились в Белоруссии, где они приняли участие в совместных учениях.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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