Морпехов на Камчатке подняли по тревоге
В боевой готовности находится тысяча военнослужащих.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Подразделение морской пехоты ТОФ на Камчатке было поднято по тревоге в рамках учений. Как сообщают в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, на полигон вышло более 1 тысячи военнослужащих.
"Морские пехотинцы отработали действия при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей протяжённостью свыше 100 километров в районы сосредоточения", — приводит сообщение пресс-службы РИА "Новости".
На полигоне военные проведут три дня. В их распоряжении — более сотни единиц военной техники.
Ранее в период с 14 по 27 марта военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ находились в Белоруссии, где они приняли участие в совместных учениях.
Выбор редакции
Четыре землетрясения за день прошли у берегов Камчатки
"Секретная игра": Армия США проведёт масштабные учения по противодействию России и Китаю
Российские самолёты Ту-142 выполнили полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
"Может негативно сказаться на коже": диетолог раскритиковала диету Долиной
На северо-востоке Москвы потушили горящие грузовики
Комментариев: 0