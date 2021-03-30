Учёные предупредили о чувстве тоски и обречённости при полётах на другие планеты

При полётах на другие планеты у людей может возникать чувство тоски и обречённости, которое нельзя будет преодолеть привычными способами. Об этом говорится в тезисах доклада учёных Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, которые планируется представить на международном симпозиуме "Человек в космосе".

"Нужно принимать во внимание, что музыка, книги, развлечения не спасут от переживаний, тоски по дому, неопределённости полёта в космической бездне, от чувства обречённости", — подчёркивается в тезисах доклада для симпозиума, который пройдёт с 5 по 8 апреля в Москве, сообщает РИА "Новости".

Учёные отмечают, что на психологическое состояние экипажей при полёте в дальний космос отрицательно будет влиять необходимость работать полностью автономно и невозможность в реальном времени общаться с Землёй. Чтобы минимизировать эффект продолжительного нахождения в искусственной среде, изоляции, ограниченности внешних факторов, монотонности и отрыва от привычного общества, учёные предложили прибегнуть к виртуальной реальности.

С её помощью можно занять будущие межпланетные экипажи "интересной креативной работой… для рук и для головы". Исследователи полагают, что таким образом можно будет насытить полёт тактильными и аудиовизуальными ощущениями, причём не только за счёт воспроизведения каких-то реальных ситуаций, но и создавая "неземные".

Ранее сообщалось, что в России началась работа над созданием первого отечественного человекоподобного робота для выполнения задач в открытом космосе.

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