Россиян предупредили о возможном резком подорожании молока

В России могут поднять цены на молоко на 10–15% из-за нового экосбора. Дело в том, что с 1 января 2022 года будет действовать закон, требующий от производителей утилизировать всю упаковку. Тем, кто откажется это делать, придётся платить двойной экосбор, пишут "Известия".

"Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, то это приведёт к увеличению себестоимости. В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведёт к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10–15%", — отметила замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

Представители бизнеса призывают пересмотреть данное решение. Соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Бизнесмены предупредили, что требования по экосбору обернутся резким ростом цен на молоко, поскольку господдержка на повышение продуктивности полностью уйдёт на оплату утилизации упаковки.

"Экологический сбор по действующей ставке составляет около 1,4% от себестоимости 1 л молока и 3,5% — при повышенной с 2022 года", — отмечается в письме РСПП.

Эксперты также согласны с тем, что экосбор приведёт к повышению цен, потому что базовые продукты молочной отрасли уже сегодня идут с минимальной маржой производителя. Аналитики полагают, что цена поднимется максимум на 6%.

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