Трампа заподозрили в попытке фальсифицировать результаты научных исследований
Предполагается, что он хотел повлиять на работы учёных сфере экологии и изменения климата.
Фото © ТАСС / AP
Власти США создадут рабочую группу для расследования возможного вмешательства администрации экс-президента страны Дональда Трампа в научную деятельность. Об этом сказано в письме Белого дома, которое было направлено главам федеральных госструктур. Как отмечается в документе, речь идёт в основном об исследованиях, проводимых в сфере экологии и изменения климата.
"Восстановление и сохранение целостности науки потребует участия и вклада учёных из различных госорганов, которые привнесут в это дело свои разнообразные взгляды", — подчёркивается в документе.
В частности, рабочая группа планирует рассмотреть вопрос о том, позволяло ли предыдущее руководство Штатов вмешиваться политике в научные вопросы.
Отмечается, что перед этим многие исследователи, трудившиеся при администрации Трампа, жаловались на то, что руководство страны не прислушивалось к их научно обоснованным выводам. Серьёзно занимавшихся вопросами изменения климата переводили на другие должности. Некоторых заставляли изменять научные доклады и убирать из них упоминание антропогенного фактора в качестве главной причины изменения климата.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп потребовал, чтобы нынешний глава Белого дома Джо Байден достроил его стену на границе с Мексикой.
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