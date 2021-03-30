Трампа заподозрили в попытке фальсифицировать результаты научных исследований

Власти США создадут рабочую группу для расследования возможного вмешательства администрации экс-президента страны Дональда Трампа в научную деятельность. Об этом сказано в письме Белого дома, которое было направлено главам федеральных госструктур. Как отмечается в документе, речь идёт в основном об исследованиях, проводимых в сфере экологии и изменения климата.

"Восстановление и сохранение целостности науки потребует участия и вклада учёных из различных госорганов, которые привнесут в это дело свои разнообразные взгляды", — подчёркивается в документе.

В частности, рабочая группа планирует рассмотреть вопрос о том, позволяло ли предыдущее руководство Штатов вмешиваться политике в научные вопросы.

Отмечается, что перед этим многие исследователи, трудившиеся при администрации Трампа, жаловались на то, что руководство страны не прислушивалось к их научно обоснованным выводам. Серьёзно занимавшихся вопросами изменения климата переводили на другие должности. Некоторых заставляли изменять научные доклады и убирать из них упоминание антропогенного фактора в качестве главной причины изменения климата.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп потребовал, чтобы нынешний глава Белого дома Джо Байден достроил его стену на границе с Мексикой.

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