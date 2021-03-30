В Пермском крае мама и две маленькие дочери погибли при пожаре в частном доме

В Пермском крае, в селе Барда, что примерно в 100 км от регионального центра, три человека стали жертвами пожара, который произошёл в частном доме. Возгорание произошло на улице Челюскина. Огонь сначала объял дом, а затем перекинулся на постройки соседей. Общая площадь возгорания составила около 400 кв. м.

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По данным Лайфа, открытое горение уже подавлено. Погибли мама 1987 года рождения и две девочки — 2013 и 2017 года рождения. Предварительная причина трагедии — неисправность газового оборудования. Как рассказали в региональном управлении МЧС, в тушении пожара было задействовано 32 человека и 11 единиц техники.

А в Татарстане тем же вечером прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. Оказались повреждены квартиры на двух этажах.

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